ПАСЕ приняла поправки к резолюции, где еще раз напоминают об оккупации РоSSией украинских территорий

Авторы поправки - украинские делегаты Юлия Овчинникова, Сергей Власенко, Алексей Гончаренко, Елена Хоменко и Сергей Соболев.

ПАСЕ приняла поправки к резолюции, где еще раз напоминают об оккупации Россией украинских территорий
Фото: facebook/Parliamentary Assembly of the Council of Europe

В проект резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы об имплементации решений Европейского суда по правам человека включили поправку об оккупации Россией Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом в Facebook сообщил член украинской делегации в ПАСЕ Александр Мережко.

"В проект резолюции после слов "Ассамблея также отмечает, что РоSSийская Федерация" включены слова: включая незаконную аннексию Крыма и временную оккупацию Донецкой и Луганской областей", - говорится в документе.

Авторы поправки - украинские делегаты Юлия Овчинникова, Сергей Власенко, Алексей Гончаренко, Елена Хоменко и Сергей Соболев.

Напомним, что в этот четверг в ПАСЕ пройдет окончательное голосование о полномочиях роSSийской делегации.

Запуск процедуры начала глава украинской делегации в ассамблее Мария Мезенцева. Это поддержали 38 депутатов, 61 высказался против. Если при голосовании поддержат обжалование полномочий, РоSSия может лишиться права голоса, как это было в 2014 году.

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