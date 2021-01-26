Нардеп Рахманин о законе о референдуме: "Мы фактически даем возможность кнопкодавам давить на ядерную кнопку"

Он призвал коллег подумать перед тем, как голосовать за этот закон.

Народный депутат фракции "Голос" Сергей Рахманин раскритиковал с трибуны Верховной Рады инициированный президентом законопроект о референдуме.

По его словам, принятие документа в действующей редакции "дает фактическую возможность кнопкодавам давить на ядерную кнопку».

"Судя по всему, авторы законопроекта решили, что законодательство слишком сложная материя, чтобы отдавать ее законодателям. Если закон будет принят, то кто угодно по какому угодно поводу сможет изменять, корректировать или отменять законы по неизвестным причинам, прикрываясь волей народа. Такое делали неоднократно, это очень старый прием, который использовали злодеи и мошенники даже вселенских масштабов. Гитлер этим воспользовался 4 раза, укрепив свою власть, оправдав агрессию и оккупацию. И парламент, который пошел ему навстречу, после этого не избирался. И несколько десятков парламентариев были при Гитлере расстреляны", - заявил нардеп.

Он добавил, что Верховная Рада оказалась единственным органом, который фактически был отлучен от процесса формирования текста законопроекта о народовластии.

"Общественные организации, Центральная избирательная комиссия, президент - кто угодно влияет на процесс, кроме Верховной Рады. Верховная Рада не проводит экспертизы, не влияет на окончательный текст закона. И получается, что сегодня, если этот закон будет принят, кто угодно будет нажимать ядерную кнопку, используя манипулятивные референдумы", - отметил он и призвал коллег подумать перед тем, как голосовать.

Напомним, что законопроект о референдуме на этой неделе должны рассматривать во втором чтении. Фактически этот документ является инструментом продолжения земельной реформы, ведь вопрос продажи сельскохозяйственных земель иностранцам должны вынести на референдум. Введение народовластия путем референдума было одним из главных предвыборных обещаний Владимира Зеленского.

Согласно закону, на референдум могут быть вынесены:

утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции;

вопросы общегосударственного значения;

вопрос об изменении территории Украины;

вопрос о прекращении действия закона или его отдельных положений.

Не могут быть предметом референдума вопросы, которые:

противоречат Конституции и общепризнанным принципам и нормам международного права;

направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение ее суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы нацбезопасности, разжигание вражды;

законопроекты по вопросам бюджета, налогов и амнистии;

отнесенные законодательством к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

В законопроекте предложено, чтобы на референдум мог быть вынесен только один вопрос и были предусмотрены ответы "да" или "нет".

Чтобы референдум состоялся, на нем должны проголосовать не менее 50% избирателей. Для утверждения вопроса, вынесенного на референдум, его должны поддержать более половины избирателей.

Законопроект во втором чтении должны были принять еще в декабре, но перенесли на период после зимних праздников. Сегодня глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия написал во фракционный чат предупреждение, что депутаты, которые не будут голосовать за этот закон, могут быть исключены из фракции.