Витренко предложил изменить площадку для торгов электроэнергией

И.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил изменить платформу для торгов электроэнергией. Сейчас компания "Центрэнерго" продает электрическую энергию на аукционах на "Украинской энергетической бирже", а Витренко считает возможным перевести торги на ГП "Оператор рынка".

О такой возможности он заявил в интервью "Экономической правде".

"Много нареканий относительно того, как "Центрэнерго" продает электроэнергию на аукционах. Много нареканий со стороны других госкомпаний, но когда начинаешь анализировать проблему, то видишь искусственные ограничения. Иногда их заставляют по закону делать какие-то вещи, которые вызывают удивление. У нас есть государственная компания, которая называется "Оператор рынка". На платформе этой компании можно было бы торговать практически всеми объемами электроэнергии. У них есть для этого соответствующие системы, и они могут это делать ... Эта государственная компания регулируется, прозрачно действует. При этом государственные компании "Энергоатом" и тот же "Центрэнерго" загоняют на частную биржу. "Украинская энергетическая биржа" - это частная биржа, и она до сих пор ничем не регулируется. Для меня она непрозрачная, я не могу ей доверять", - сказал Витренко.

Напомним, что в конце 2020 года "Центрэнерго" продал на "УЭБ" 3,27 млн МВт-ч со сроком поставки в январе-марте 2021 года. Покупателем стал трейдер "Юнайтед Энерджи" из группы Игоря Коломойского.

"Энергоатом" тогда же продал 13,33 млн МВт-ч электроэнергии с поставкой в первом полугодии 2021 года. Львиную долю также купила компания, связанная с Коломойским.

По данным "Бизнес Цензора", приобретенный объем значительно превышает потребление крупнейших предприятий группы Коломойского, то есть часть электроэнергии будет перепродаваться на рынке "на сутки вперед".