В ПАСЕ предостерегли Украину от действий, которые вредят верховенству права

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Украину поддержать независимость и влияние антикоррупционных структур в стране и воздержаться от дальнейших действий, которые могут иметь "длительное пагубное влияние" на независимость судебной системы и верховенство права.

Об этом говорится в резолюции "Прогресс мониторинговой процедуры ассамблеи в январе-декабре 2020 года", которая была принята в понедельник, 25 января, в Страсбурге во время зимней сессии ПАСЕ .

"Украина: принять все необходимые меры для укрепления структур, необходимых для борьбы с коррупцией в стране, в частности, путем восстановления эффективного функционирования системы электронного декларирования и уточнения правового статуса Национального антикоррупционного бюро Украины, одновременно воздержаться от любых действий, которые могут иметь длительный губительный эффект для верховенства права и независимости судебной власти в Украине, обеспечить эффективное расследование всех нападений на журналистов", - цитирует документ агентство "Интерфакс-Украина".

Ассамблея выразила обеспокоенность по поводу постоянных недостатков в реформировании судебной системы и системы правосудия и все еще ограниченных результатов в борьбе с широко распространенной коррупцией в стране; периодических нападениях на журналистов.

В то же время Ассамблея одобрила усилия украинской власти по созданию и обеспечению функционирования институтов для борьбы с коррупцией в стране, а также соглашение о прекращении огня между украинскими вооруженными силами и незаконными вооруженными формированиями в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Резолюцию подготовил датский депутат Михаэль Ааструп Йенсен.

Напомним, вчера послы стран G7 представили дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ в Украине.