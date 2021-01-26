Рада разрешила иностранным военным приехать на учения в Украину

На 2021 год запланировано восемь маневров с участием вооруженных сил других государств.

Рада разрешила иностранным военным приехать на учения в Украину
Фото: mil.gov.ua

Верховная Рада 26 января поддержала законопроект №4499, который позволяет иностранным военным участвовать в учениях на территории Украины.

За это проголосовали 325 народных депутатов.

В этом году планируется восемь учений с участием иностранных военных, в том числе "Рапид Трайдент", "Казак Мейс", "Си Бриз", "Риверайна", "Вориер Вотчер", "Сильвер Сэйбер", "Три меча" и многонациональные учения без названия по подготовке подразделений вооруженных сил.

Расходы на учения предусматривают 38,6 млн гривен со стороны Украины и финансовую поддержку других государств.

Такие законопроекты принимаются Верховной Радой ежегодно.

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