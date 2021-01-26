Чиновники воинской части на Черниговщине разворовывали имущество для перепродажи за границу

Контрразведка СБУ разоблачила злоумышленников.

Чиновники воинской части на Черниговщине разворовывали имущество для перепродажи за границу
Фото: пресцентр СБУ

Должностные лица одной из воинских частей Министерства обороны Украины разворовывали военное имущество по заказу представителей коммерческих структур для дальнейшей его реализации на государственные предприятия оборонно-промышленного комплекса и за границу.

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила хищение военного имущества на Черниговщине, информирует пресс-центр СБУ.

"Для сокрытия происхождения товаров злоумышленники уничтожали аутентичные серийные номера на украденных узлах. По результатам проведения экспертных исследований их удалось идентифицировать", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-центр СБУ

В ходе проведения обысков правоохранители изъяли имущество, которое уже было реализовано дельцам и планировалось для экспорта в одну из стран азиатского региона, также обнаружен склад с похищенной из воинских частей продукцией.

Продолжается досудебное следствие.

Ранее СБУ разоблачила схему поставок некачественных боеприпасов украинской армии.

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