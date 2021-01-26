Чиновники воинской части на Черниговщине разворовывали имущество для перепродажи за границу
Контрразведка СБУ разоблачила злоумышленников.
Должностные лица одной из воинских частей Министерства обороны Украины разворовывали военное имущество по заказу представителей коммерческих структур для дальнейшей его реализации на государственные предприятия оборонно-промышленного комплекса и за границу.
Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила хищение военного имущества на Черниговщине, информирует пресс-центр СБУ.
"Для сокрытия происхождения товаров злоумышленники уничтожали аутентичные серийные номера на украденных узлах. По результатам проведения экспертных исследований их удалось идентифицировать", - говорится в сообщении.
В ходе проведения обысков правоохранители изъяли имущество, которое уже было реализовано дельцам и планировалось для экспорта в одну из стран азиатского региона, также обнаружен склад с похищенной из воинских частей продукцией.
Продолжается досудебное следствие.
Ранее СБУ разоблачила схему поставок некачественных боеприпасов украинской армии.