"Слугам народа" пригрозили исключением из фракции, если они не будут голосовать за закон о референдуме, - источники

Документ во втором чтении должны рассмотреть на этой неделе.

Народным депутатам из фракции "Слуга народа" пригрозили исключением из нее, если они не будут голосовать за законопроект президента о процедуре референдума.

Об этом LB.ua сообщили источники во фракции.

"Друзья, уведомляю группу, которая сегодня получила команду не голосовать за программное обещание Президента за закон о референдуме. Это водораздел. По всем не голосующим будет поставлен вопрос об исключении из фракции" Слуга народа"", - написал глава фракции Давид Арахамия в чат нардепов.

Законопроект о референдуме на этой неделе должны рассматривать во втором чтении. Фактически этот документ является инструментом продолжения земельной реформы, ведь вопрос продажи сельскохозяйственных земель иностранцам должны вынести на референдум. Введение народовластия путем референдума было одним из главных предвыборных обещаний Владимира Зеленского.

Согласно закону, на референдум могут быть вынесены:

утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции;

вопросы общегосударственного значения;

вопрос об изменении территории Украины;

вопрос о прекращении действия закона или его отдельных положений.

Не могут быть предметом референдума вопросы, которые:

противоречат Конституции и общепризнанным принципам и нормам международного права;

направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение ее суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы нацбезопасности, разжигание вражды;

законопроекты по вопросам бюджета, налогов и амнистии;

отнесенные законодательством к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

В законопроекте предложено, чтобы на референдум мог быть вынесен только один вопрос и были предусмотрены ответы "да" или "нет".

Чтобы референдум состоялся, на нем должны проголосовать не менее 50% избирателей. Для утверждения вопроса, вынесенного на референдум, его должны поддержать более половины избирателей.

Процедура референдума в Украине фактически невозможна с 2012 года, после того как во времена Виктора Януковича был принят соответствующий закон, который затем признали неконституционным.