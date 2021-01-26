НАБУ подготовило в суд дело о взятке бывшего главы Черновицкого облсовета

Мунтян якобы взял 180 тысяч долларов.

НАБУ подготовило в суд дело о взятке бывшего главы Черновицкого облсовета
Фото: molbuk.ua

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование дела против бывшего главы Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна и местного бизнесмена Юрия Кушнира.

На сайте НАБУ сообщили, что в понедельник, 25 января, подозреваемым открыли материалы уголовного производства перед тем, как обвинительный акт пойдет в суд.

По версии следствия, в июле 2019 года Мунтян попросил у предпринимателя 400 тысяч долларов за содействие в передаче в аренду бальнеологического санатория "Брусника" в Кицманском районе. Затем они сошлись на сумме в 200 тысяч долларов.

Имущество местной общины могут передать в долгосрочную аренду только на открытом конкурсе и с согласия облсовета. В случае с санаторием "Брусника" инвестор должен в течение первых пяти лет инвестировать 22 млн гривен в его развитие и платить 81 тысячу гривен ежемесячно. После завершения аренды санаторий мог перейти в частную собственность.

23 августа 2019 года комиссия облсовета признала победителем конкурса по аренде "Брусники" фирму, зарегистрированную предпринимателем под этот конкурс, а в октябре сессия облсовета с четвертого голосования по настоянию Мунтяна отдала санаторий в аренду.

По версии следствия, за свои услуги в течение августа-октября 2019 года Мунтян получил 180 тысяч долларов, а уже в феврале 2020 ему сообщили о подозрении.

Мунтяна подозревают по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки), а бизнесмена - по ч. 4 ст. 369 УК (дача взятки).

Фото: НАБУ

Напомним, Иван Мунтян возглавлял Черновицкий областной совет в 2016-2020 годах.

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