Правительство Эстонии впервые возглавила женщина

Первой в истории Эстонии женщиной премьер-министром стала Кая Каллас. Это произошло после того, как парламент утвердил новое коалиционное правительство между ее правоцентристской "Партией реформ" и левой Центристской партией, передает Радио Свобода.

Новое правительство имеет большинство в 59 депутатов среди 101-го парламентария и заменит предыдущий кабинет министров, который ушел в отставку в начале этого месяца из-за коррупционного скандала. Также прекращается участие ультраправой партии EKRE в правящей коалиции.

"Первое, с чем мы собираемся справиться, это кризис здравоохранения", - сказала Каллас 25 января, имея в виду пандемию COVID-19.

43-летняя Кая Каллас является экс-депутатом Европарламента. Она дочь одного из основателей "Партии реформ", бывшего премьер-министра и экс-комиссара Европейского союза Сиима Калласа.