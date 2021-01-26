Правительство Эстонии впервые возглавила женщина

43-летняя Кая Каллас является экс-депутатом Европарламента.

Правительство Эстонии впервые возглавила женщина
Фото: mke.ee

Первой в истории Эстонии женщиной премьер-министром стала Кая Каллас. Это произошло после того, как парламент утвердил новое коалиционное правительство между ее правоцентристской "Партией реформ" и левой Центристской партией, передает Радио Свобода.

Новое правительство имеет большинство в 59 депутатов среди 101-го парламентария и заменит предыдущий кабинет министров, который ушел в отставку в начале этого месяца из-за коррупционного скандала. Также прекращается участие ультраправой партии EKRE в правящей коалиции.

"Первое, с чем мы собираемся справиться, это кризис здравоохранения", - сказала Каллас 25 января, имея в виду пандемию COVID-19.

43-летняя Кая Каллас является экс-депутатом Европарламента. Она дочь одного из основателей "Партии реформ", бывшего премьер-министра и экс-комиссара Европейского союза Сиима Калласа.

"Партия реформ" и "Центристская партия" стали основными политическими силами в Эстонии с тех пор, как балтийская страна обрела независимость от Советского Союза в 1991 году. Обе решительно поддерживают членство Эстонии в ЕС и НАТО.

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