?Железняк официально сменил Рахманина во главе фракции "Голос"

Один из самых активных представителей оппозиции получил больше полномочий.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на первом в 2021 году заседании парламента объявил о смене главы фракции "Голос".

Вместо Сергея Рахманина эту должность занял Ярослав Железняк, а заместителем главы фракции вместо Железняка стал Роман Костенко.

"Сообщаю об избрании главой фракции политической партии "Голос" народного депутата Железняка Ярослава Ивановича, заместителем главы фракции - народного депутата Костенко Романа Васильевича", - сказал Разумков, пожелав им успеха в работе.

Напомним, что Железняк - первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

До избрания в Верховную Раду он выполнял функции советника министра экономического развития и торговли Степана Кубива. Был также консультантом Абромавичюса.

Фракция "Голос" - самая маленькая в Верховной Раде. В ней 20 депутатов.