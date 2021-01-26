Министром финансов США впервые стала женщина

Экс-главе ФРС Джанет Йеллен 74 года.

Министром финансов США впервые стала женщина
Джанет Єллен
Фото: vtimes.io

Сенат Соединенных Штатов утвердил предложенную президентом США Джо Байденом кандидатуру Джанет Йеллен на пост главы Министерства финансов.

За проголосовали 84 сенатора из 100.

Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты парламента.

Кандидатура считается одобренной, если за нее голосует простое большинство сенаторов. Таким образом, Йеллен стала первой женщиной, возглавившей Минфин США, а также первым человеком, который занимал все три самых важных "экономических" поста в американском правительстве (глава Совета экономических советников, глава ФРС, министр финансов).

74-летняя Джанет Йеллен ранее возглавляла Совет экономических консультантов при президенте США, затем была заместителем главы Совета экономических советников Федеральной резервной системы (ФРС). С 2014 по 2018 годы она возглавляла ФРС.

Во время выступления на слушаниях в комитете Сената Йеллен заявила, что в случае одобрения ее кандидатуры она пересмотрит санкционную политику США, чтобы ограничения "использовались в стратегических целях и соответствующим образом".

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