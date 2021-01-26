"ЕС" лидирует в советах областей и облцентров, на втором месте "Слуга народа", - движение "Чесно"

Лидером по проценту полученных мандатов в облсоветах и горсоветах облцентров по итогам местных выборов 2020 года стала партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Ее кандидаты набрали 15,1% и 17% мест в советах соответственно.

Политсила президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" заняла второе место по представительству в упомянутых советах.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Движением ЧЕСНО об успехах шести парламентских партий на прошлогодних выборах.

На выборах 2020 лучшую способность к выдвижению кандидатов продемонстрировали три парламентские партии - “Батькивщина”, "Слуга народа" и "За будущее". Эти политсилы выдвинули кандидатов в более чем половину всех советов в Украине и в более чем половину советов на каждом из пяти уровней (облсовета, райсовета, райсовета в городах, совета общин с более чем и менее чем 10 тысячами избирателей).

В то же время худшую способность к выдвижению кандидатов среди парламентских партий продемонстрировал "Голос", который на выборах-2020 претендовал на мандаты только в 14,2% советов.

Кроме того, результаты исследования показывают, что "Слуга народа", "Батькивщина" и "За будущее" лучше представлены в облсоветах, чем в горсоветах облцентров, тогда как ЕС , ОПЗЖ и "Голос" - наоборот.

Ранее Движение "Чесно" сообщало, что 67 кандидатов стали депутатами с результатом 0 голосов. Это стало возможным потому, что эти депутаты баллотировались в списках проходных партий.