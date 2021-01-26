Сегодня стартует Всемирный экономический форум в Давосе. О чем будут говорить

«Давосская неделя» — пятидневная встреча политических и деловых лидеров со всего мира — начнется в понедельник, 25 января, в режиме онлайн накануне отложенной в этом году встречи Всемирного экономического форума. Об этом передает Укринформ.

Фото: ukrinform.ua

О чем будут говорить

Онлайн-дискуссия «Давосский порядок» будет посвящена пандемии коронавируса, изменению климата и другим общемировым проблемам.

Участники форума

Среди участников будут:

канцлер Германии Ангела Меркель

президент Франции Эмманюэль Макрон

глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен

глава КНР Си Цзиньпин

Си Цзиньпин премьер-министр Японии Суга Йошихиде

президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

премьер-министр Индии Нарендра Моди

премьер Сингапура Ли Сянь Лун

президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса

президент Европейского центрального банка Кристин Лагард

глава МВФ Кристалина Георгиева

Кристалина Георгиева Генсек ООН Антониу Гуттериш.

На чем сосредоточатся сессии

Ежедневно программа форума будет иметь собственную углубленную тему для участников с акцентом на создание реального влияния с помощью конкретной и дальновидной политики в 2021 году:

Создание сплоченных, устойчивых экономических систем (25 января) Стимулирование ответственной трансформации и роста отрасли (26 января) Повышение эффективности управления общим достоянием (27 января) Использование технологий четвертой промышленной революции (28 января) Развитие глобального и регионального сотрудничества (29 января)

В рамках Давосской онлайн-встречи также будет запущено несколько новых инициатив WEF: ускорение перехода к нулевым выбросам, отстаивание новых стандартов социальной справедливости и ликвидация цифрового разрыва.

Ранее сообщалось

Организаторы планируют провести очное заседание Всемирного экономического форума в Сингапуре в мае. Если планы будут реализованы, то сингапурский саммит WEF станет первой глобальной конференцией с личным присутствием после вспышки covid-19 в начале 2020 года. Ожидается, что в 2022 году мероприятие снова вернется в Давос.