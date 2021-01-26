Сегодня стартует Всемирный экономический форум в Давосе. О чем будут говорить

«Давосская неделя» — пятидневная встреча политических и деловых лидеров со всего мира — начнется в понедельник, 25 января, в режиме онлайн накануне отложенной в этом году встречи Всемирного экономического форума. Об этом передает Укринформ.

Сегодня стартует Всемирный экономический форум в Давосе. О чем будут говорить
Фото: ukrinform.ua

О чем будут говорить

Онлайн-дискуссия «Давосский порядок» будет посвящена пандемии коронавируса, изменению климата и другим общемировым проблемам.

Участники форума

Среди участников будут:

  • канцлер Германии Ангела Меркель
  • президент Франции Эмманюэль Макрон
  • глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен
  • глава КНР Си Цзиньпин
  • премьер-министр Японии Суга Йошихиде
  • президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
  • премьер-министр Индии Нарендра Моди
  • премьер Сингапура Ли Сянь Лун
  • президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса
  • президент Европейского центрального банка Кристин Лагард
  • глава МВФ Кристалина Георгиева
  • Генсек ООН Антониу Гуттериш.

На чем сосредоточатся сессии

Ежедневно программа форума будет иметь собственную углубленную тему для участников с акцентом на создание реального влияния с помощью конкретной и дальновидной политики в 2021 году:

  1. Создание сплоченных, устойчивых экономических систем (25 января)
  2. Стимулирование ответственной трансформации и роста отрасли (26 января)
  3. Повышение эффективности управления общим достоянием (27 января)
  4. Использование технологий четвертой промышленной революции (28 января)
  5. Развитие глобального и регионального сотрудничества (29 января)

В рамках Давосской онлайн-встречи также будет запущено несколько новых инициатив WEF: ускорение перехода к нулевым выбросам, отстаивание новых стандартов социальной справедливости и ликвидация цифрового разрыва.

Ранее сообщалось

Организаторы планируют провести очное заседание Всемирного экономического форума в Сингапуре в мае. Если планы будут реализованы, то сингапурский саммит WEF станет первой глобальной конференцией с личным присутствием после вспышки covid-19 в начале 2020 года. Ожидается, что в 2022 году мероприятие снова вернется в Давос.

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