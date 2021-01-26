Сегодня стартует Всемирный экономический форум в Давосе. О чем будут говорить
«Давосская неделя» — пятидневная встреча политических и деловых лидеров со всего мира — начнется в понедельник, 25 января, в режиме онлайн накануне отложенной в этом году встречи Всемирного экономического форума. Об этом
О чем будут говорить
Онлайн-дискуссия «Давосский порядок» будет посвящена пандемии коронавируса, изменению климата и другим общемировым проблемам.
Участники форума
Среди участников будут:
- канцлер Германии Ангела Меркель
- президент Франции Эмманюэль Макрон
- глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен
- глава КНР Си Цзиньпин
- премьер-министр Японии Суга Йошихиде
- президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
- премьер-министр Индии Нарендра Моди
- премьер Сингапура Ли Сянь Лун
- президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса
- президент Европейского центрального банка Кристин Лагард
- глава МВФ Кристалина Георгиева
- Генсек ООН Антониу Гуттериш.
На чем сосредоточатся сессии
Ежедневно программа форума будет иметь собственную углубленную тему для участников с акцентом на создание реального влияния с помощью конкретной и дальновидной политики в 2021 году:
- Создание сплоченных, устойчивых экономических систем (25 января)
- Стимулирование ответственной трансформации и роста отрасли (26 января)
- Повышение эффективности управления общим достоянием (27 января)
- Использование технологий четвертой промышленной революции (28 января)
- Развитие глобального и регионального сотрудничества (29 января)
В рамках Давосской онлайн-встречи также будет запущено несколько новых инициатив WEF: ускорение перехода к нулевым выбросам, отстаивание новых стандартов социальной справедливости и ликвидация цифрового разрыва.
Ранее сообщалось
Организаторы планируют провести очное заседание Всемирного экономического форума в Сингапуре в мае. Если планы будут реализованы, то сингапурский саммит WEF станет первой глобальной конференцией с личным присутствием после вспышки covid-19 в начале 2020 года. Ожидается, что в 2022 году мероприятие снова вернется в Давос.