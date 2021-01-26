Оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Ранен украинский военный.

Оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: Макс Левин

В понедельник, 25 января, вооруженные формирования РоSSийской Федерации семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

Неподалеку от Пивденного вооруженные формирования РоSSийской Федерации дважды открывали огонь из оружия разных видов - минометов 120-го калибра, противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Хутор Вольный роSSийско-оккупационные войска вели огонь по позициям украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате обстрела получил ранение один украинский воин. Военнослужащего оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь врачей", - говорится в сообщении.

Около Тарамчука противник дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку от Водяного, что на Приазовье, и около Павлополя оккупанты использовали против наших защитников стрелковое оружие, а неподалеку Водяного - еще и подствольный гранатомет.

"На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - отмечают в штабе.

С начала текущих суток, 26 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщалось, Украина инициировала внеочередное заседание в ТКГ из-за ранения бойца около Золотого.

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