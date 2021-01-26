В Киеве почтили память первых героев Небесной Сотни

Сергей Нигоян, Михаил Жизневский, Роман Сеник, Юрий Вербицкий и Александр Бадера погибли в январе семь лет назад.

Фото: Макс Требухов

В Киеве 25 января почтили память первых погибших участников Революции Достоинства - Героев Небесной Сотни: Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника, Юрия Вербицкого и Александра Бадеры, погибших в январе семь лет назад.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Уже традиционно активисты прошли от Лядских ворот (блокпост 3-й баррикады, на котором дежурил Сергей, был размещен именно там) по Крещатику в сторону Европейской площади на улицу Михаила Грушевского до стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского и Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого.

Участники шествия зажгли лампадки и возложили цветы к мемориальным доскам майдановцев Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника и Александра Бадеры на улице Грушевского.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Затем состоялось богослужение по первым погибшим возле памятного знака в честь Сергея Нигояна на Европейской площади.

Акцию в 2015 году основала Третья сотня Самообороны Майдана, к которой принадлежал Сергей Нигоян - первая жертва во время событий Майдана.

Обычно шествие проходило 22 января - в день, когда погибли первые герои. В этом году из-за локдауна дата сместилась на 25 января.

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