Рада рассмотрит законопроект, без которого не могут начать вакцинацию от COVID-19 - СМИ

Документ, возможно, проголосуют сразу в первом чтении и в целом

Верховная рада может принять закон для запуска вакцинации от коронавируса в Украине в четверг, 28 января.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в "Слуге народа".

Речь идет о законопроекте №4613. На прошлой неделе профильный комитет рекомендовал Раде рассмотреть документ.

"Завтра внесут (законопроект - ред.) в повестку дня, а в четверг, возможно, уже проголосуют сразу в первом чтении и в целом", - сообщил собеседник издания.

Ранее Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал принять законопроект №4613. Документ предусматривает ускоренную госрегистрацию вакцины при условии, что разрешение на ее экстренное применение предоставили компетентные органы США , Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Индии или Евросоюза - по крайней мере одна из этих стран.

Это откроет возможность использовать в Украине вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Напомним, президент Владимир Зеленский 25 января анонсировал поступление в Украину первой партии вакцины от коронавируса объемом 1 млн доз "от ведущей международной компании". Он также анонсировал начало вакцинации против COVID-19 уже в следующем месяце.