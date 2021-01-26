В ближайшее время в Украину поступит 1 млн доз вакцины от ведущей компании, - Зеленский

Детали поставки он пообещал озвучить в ближайшее время.

Президент Владимир Зеленский анонсировал поступления в Украину первой партии вакцины от коронавируса объемом 1 млн доз "от ведущей международной компании".

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Он также анонсировал начало вакцинации против COVID-19 уже в следующем месяце.

"Уже в феврале начнется вакцинация. Мы ожидаем, что вскоре в Украине поступит 1 млн доз вакцины - первый миллион - от ведущей международной компании", - сказал Зеленский.

Детали поставки он пообещал озвучить в ближайшее время.

Зеленский также поблагодарил украинцев за ответственное отношение к карантинным мероприятиям во время локдауна, который сегодня завершился.

Напомним, как сообщил в интервью LB.ua главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, в феврале в рамках инициативы COVAX Украина может получить мРНК-вакцину от коронавируса, которая требует хранения от -20 до -80 градусов по Цельсию.

6 января Украина получила письмо от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) с просьбой подтвердить, что государство может принять мРНК-вакцину, поскольку COVAX готов уже в ближайшее время доставить нам 100 тысяч доз (достаточно на 50 тыс. человек).

Первый этап вакцинации в Украине предусматривает прививки приоритетным групамп населения, в частности медицинским работникам. Ознакомиться с планом вакцинации можно тут. Первоначально будут вакцинировать врачей, которые работают с пациентами, больными ковидом. Прививки будут добровольными и будут оплачиваться государством.