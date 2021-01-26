Президент дважды просил Дубинского выйти из фракции - источник в руководстве "Слуга народа"

Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего заседания фракции "Слуга народа" дважды просил Александра Дубинского добровольно выйти из ее состава. Тот отказался выполнить просьбу.

Об этом Lb.ua сообщил источник в руководстве "Слуги народа".

По словам собеседника издания, Зеленский о выходе Дубинского "просил дважды". Тот отказался выполнять требование.

"Я не выйду, я не виноват", - передал собеседник слова Дубинского.

Собеседник также добавил, что голосование за назначение Юрия Витренко вице-премьером по вопросам энергетики ожидается в Раде в среду-четверг, "если утром будет 70% фракции".

Напомним, в КВЦ "Парковый" сегодня вечером состоялось заседание фракции "Слуга народа" с президентом Украины Владимиром Зеленским и и.о. министра энергетики Юрием Витренко.

Один из ключевых вопросов заседания - о назначении первым вице-премьером по вопросам энергетики Юрия Витренко. Парламентарии также имели целью заслушать нардепа Александра Дубинского о введении против него санкций США .

11 января Соединенные Штаты ввели санкции за "вмешательство в выборы" против ряда лиц, связанных с народным депутатом Украины Андреем Деркачем. В списке был и Александр Дубинский.