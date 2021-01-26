"Слуга народа" проводит заседание фракции с участием Зеленского

Один из ключевых вопросов - назначение первым вице-премьером по вопросам энергетики Юрия Витренко.

В КВЦ "Парковый" проходит заседание фракции "Слуга народа" с президентом Украины Владимиром Зеленским и и.о. министра энергетики Юрием Витренко.

Депутатов допускали на заседание без телефонов и других электронных гаджетов. Заседание началось в 18:00 и должно продолжаться до 21:00, передает корреспондент LB.ua.

По информации LB.ua, во встрече с фракцией планировал принять участие и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщали депутаты фракции "Слуга народа", один из ключевых вопросов заседания - о назначении первым вице-премьером по вопросам энергетики Юрия Витренко. Кадровый вопрос может быть рассмотрен уже на этой неделе в Верховной Раде.

Также на фракции должны обсудить принятие законопроектов на пленарной неделе. В частности, речь о проекте закона о народовластии путем Всеукраинского референдума (3612 от 09.06.2020), проекте закона о Бюро экономической безопасности Украины (3087-д от 02.07.2020) и проекте закона о внесении изменений в Закон Украины "О Службе безопасности Украины" по совершенствованию организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины (3196-д от 26.10.2020).

Парламентарии на фракции также должны заслушать нардепа Александра Дубинского после введения санкций США . "Об исключении речь пока не идет", - сообщил один из источников в "Слуге народа".

Депутаты также должны поздравить президента Владимира Зеленского с днем рождения. "В качестве подарка президент предложил перевести средства на одну из больниц. В частности, инфекционную в Кривом Роге. Наверное, потому, что сам президент из этого города. Но думаю, что каждый депутат может перевести средства и в другие больницы, что важно в условиях пандемии", - рассказывала журналистам еще до заседания фракции депутат Галина Янченко.

Она также добавила, что как символический подарок во фракции обсуждался "вариант книги".

Ранее первый заместитель главы фракции партии в парламенте Александр Корниенко заявил, что "Слуге народа" нужно время, чтобы понять санкции против Дубинского.