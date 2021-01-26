Витренко на фракции "Слуга народа" публично не отказался от премии в $4 млн, - источники

Вторник открыто сказал, что не откажется от премии ни при каких условиях.

Кандидат на пост вице-премьера по вопросам энергетики Юрий Витренко на фракции "Слуга народа" не согласился с предложением депутатов отказаться от премии в $4 млн за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Но голоса за его назначение первым вице-премьером в Раде будут. На фракции было "не праздничное настроение", президенту подарили исторические книги и Евангелие.

Об этом LB.ua сообщили источники из фракции "Слуга народа" по итогам заседания в КВЦ "Парковый" с участием президента Владимира Зеленского и и.о. министра по вопросам энергетики Юрия Витренко.

"На фракции мы заслушали Юрия Витренко. Были к нему разные вопросы. Главная претензия, озвученная публично, касалась премии Витренко. Был поставлен прямой вопрос: как в стране, где пенсия 1700 грн, человек получает премию в $4 млн? Поставили вопрос: готов ли Витренко публично отказаться от такой премии? На что он открыто сказал, что не откажется от премии ни при каких условиях. Более того, он отметил, что, наоборот, премия - это показатель того, какой он профессиональный менеджер", - рассказал источник из фракции.

"Думаю, что за него проголосуют. В условиях ситуации с тарифами и проблемами в энергетике он показал, что эффективный менеджер. С большой долей вероятности и скорее всего фракция поддержит его назначение", - рассказал один из участников заседания.

В то же время другой собеседник подтвердил, что во фракции пока идет сбор подписей перед голосованием за Витренко на пост первого вице-премьера по вопросам энергетики. Само голосование может состояться уже в среду-четверг.

Также на фракции обсуждался вопрос с санкциями США в отношении народного депутата "Слуги народа" Александра Дубинский.

"Разговор президента Владимира Зеленского с Александром Дубинским действительно был жесткой. Президент заявил, что считает целесообразным выход Дубинского из фракции. На что Дубинский пригрозил, что за ним тогда выйдут еще 30 депутатов. Мол, за ним последуют лидеры мнений во фракции".

Еще один источник добавил, что "было не совсем праздничное настроение, но президента поздравляли с днем рождения. Дарили в основном книги. Кто-то дарил исторические книги, кто-то подарил Евангелие. Каждый дарил от себя. Были закуски, кофе. Шампанского не видел. Уехал раньше", - рассказал нардеп.

Напомним, в КВЦ "Парковый" сегодня вечером состоялось заседание фракции "Слуга народа" с президентом Украины Владимиром Зеленским и и.о. министра энергетики Юрием Витренко.

Один из ключевых вопросов заседания - о назначении первым вице-премьером по вопросам энергетики Юрия Витренко. Парламентарии также имели целью заслушать нардепа Александра Дубинского о введении против него санкций США .

Напомним, в 2018 году наблюдательный совет "Нафтогаза" решила передать на премии 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долл. США). Тогда выплатили первую часть премий на сумму 20,7 млн долларов (541 млн грн). Эта сумма соответствовала 1% от объема выигрыша, признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год.