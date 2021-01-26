Обвиняемый в организации перестрелки в Княжичах получил руководящую должность в полиции Киева

Полковник полиции Леонид Курята, которого обвиняют в организации умышленного убийства полицейских в Княжичах, работает заместителем начальника Днепровского управления полиции Киева .

Соответствующую информацию Национальная полиция предоставила в ответе на запрос "Слідства.Інфо".

"Полковник полиции Курята Леонид Леонидович проходит службу в полиции в должности заместителя начальника Днепровского управления полиции - начальника отдела криминальной полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве ", - говорится в ответе полиции.

Леонид Курята руководил спецоперацией 4 декабря 2016 года в Княжичах, где в результате перестрелки погибли пять правоохранителей. Позже ему объявили подозрение, в частности, в организации умышленного убийства полицейских. Последние несколько лет это дело фактически лежит без движения в Броварском суде Киевской области.

Напомним, в ночь на 4 декабря 2016 года в поселке Княжичи Киевской области уголовный розыск при поддержке спецназа КОРД проводил операцию по задержанию грабителей. На место также прибыло подразделение Броварского отделения полиции охраны, которое среагировало на сработавшую сигнализацию. Полицейские ГСО по какой-то причине задержали двух сотрудников Управления оперативной службы ГУ Нацполиции Киева , которые принимали участие в спецоперации. После этого между ГСО и группой захвата началась перестрелка.

В январе 2017 года в связи с событиями в Княжичах семерых полицейских уволили, еще девять понесли дисциплинарное наказание.

В конце августа 2017 года Генеральная прокуратура сообщила о подозрении трем лицам - Куряте, Мариновскому и Курту. В декабре 2017 года ГПУ также сообщила о подозрении еще двум полицейским.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти). Кроме этого, одному из них обвиняют ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 15 УК Украины (покушение на умышленное убийство), а еще двум - ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ст. 115 УК Украины (организация умышленного убийства). Трем из них грозит по 15 лет тюрьмы, еще двум - пожизненный срок.

10 апреля 2019 года Генпрокуратура передала обвинительный акт в суд.