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2021-01-25
Украина рассматривает полное отсоединение от энергосистем РФ и Беларуси
Власти Украины намерены отрезаться от энергосистем РоSSийской Федерации и Беларуси, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, украинская власть в 2023 году планирует присоединиться к системе поставки электроэнергии Евросоюза.
"Это означает, что мы должны отрезаться от белорусской и роSSийской системы и полностью интегрироваться в ЕС", — отметил глава МИД.
Напомним, в 2020 году в результате карантинных мероприятий потребление электроэнергии в Украине сократилось на 2%.
Ранее сообщалось, что Украина начала импорт электроэнергии с белорусской АЭС. Объем импорта электроэнергии с начала года составил 150 МВт-ч.
МинПром по материалам uaprom.info