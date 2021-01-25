Украина рассматривает полное отсоединение от энергосистем РФ и Беларуси

Власти Украины намерены отрезаться от энергосистем РоSSийской Федерации и Беларуси, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



По его словам, украинская власть в 2023 году планирует присоединиться к системе поставки электроэнергии Евросоюза .



"Это означает, что мы должны отрезаться от белорусской и роSSийской системы и полностью интегрироваться в ЕС", — отметил глава МИД .



Напомним, в 2020 году в результате карантинных мероприятий потребление электроэнергии в Украине сократилось на 2%.



Ранее сообщалось, что Украина начала импорт электроэнергии с белорусской АЭС. Объем импорта электроэнергии с начала года составил 150 МВт-ч.



