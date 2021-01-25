Украина рассматривает полное отсоединение от энергосистем РФ и Беларуси

Украина рассматривает полное отсоединение от энергосистем РФ и Беларуси

Власти Украины намерены отрезаться от энергосистем РоSSийской Федерации и Беларуси, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, украинская власть в 2023 году планирует присоединиться к системе поставки электроэнергии Евросоюза.

"Это означает, что мы должны отрезаться от белорусской и роSSийской системы и полностью интегрироваться в ЕС", — отметил глава МИД.

Напомним, в 2020 году в результате карантинных мероприятий потребление электроэнергии в Украине сократилось на 2%.

Ранее сообщалось, что Украина начала импорт электроэнергии с белорусской АЭС. Объем импорта электроэнергии с начала года составил 150 МВт-ч. 

МинПром по материалам uaprom.info

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