Зеленский поручил разработать детальный план вакцинации по каждой области

Начало вакцинации от COVID-19 в Украине ожидается в феврале.

Президент Владимир Зеленский дал задание правительству как можно быстрее разработать детальный план вакцинации от коронавирусной болезни по каждой области.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Надо определить количество вакцин, четкие сроки вакцинации, перечень категорий населения, которые должны вакцинироваться в первую очередь. Также должна быть налажена система менеджмента и логистики вакцины, в том числе созданы электронные системы записи, фиксации, мест прививок, и распределение поставок", - сказал Владимир Зеленский.

Также, по словам президента, должна быть проанализирована ситуация с теми, кто уже переболел COVID-19, чтобы определить, когда эту категорию людей нужно вакцинировать.

В пресс-службе напомнили, что начало вакцинации от COVID-19 в Украине ожидается в феврале. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, на первом этапе ее будут проводить мобильные бригады.

Как сообщали, Рада требует от Шмыгаля назвать точную дату начала вакцинации и названия препаратов. Заседание парламента 26 января предлагают начать с обсуждения вакцинации и тарифов.