Игоря Сапожко в третий раз избрали городским головой Броваров

На повторных выборах городского головы Броваров победил Игорь Сапожко. Его избрали на пост в третий раз.

Как свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, по результатам местных выборов 17 января, Сапожко поддержали 53% горожан, пришедших на избирательные участки (21 787 граждан).

Сапожко обошел своих конкурентов - Олега Иваненко из Европейской солидарности, набравшего 6025 голосов избирателей (14,7%), и Дмитрия Ратникова (Слуга народа), за которого проголосовали 4053 избирателя (9,89%).

Явка на выборах в Броварах составила 43,02% избирателей.

Фото: ЦИК

Напомним, что Игорь Сапожко возглавляет Бровары с 2010 года. На должность городского головы избирался от Партии регионов, вышел из нее под конец Евромайдана, 20 февраля. На местных выборах этого года баллотировался от своей партии "Единство".

Выборы горсовета и мэра Броваров признали незаконными, поскольку была раскрыта тайна голосования.