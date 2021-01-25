Контрразведка СБУ задержала разведчика "народной милиции ЛНР"

Боевик выполнял разведывательные задания в районе Станицы Луганской, Чернухино и Дебальцево.

Службы безопасности Украины задержала участника незаконных вооруженных формирований, который участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС.

Фото: СБУ

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Следователями и оперативниками установлено, что житель Луганщины в 2014 году присоединился к так называемому «3-му Станично-Луганскому батальону десантно-штурмовой бригады» НВФ «ЛНР». Впоследствии продолжил преступную деятельность в должности разведчика в составе так называемой «отдельной разведывательной роты 4 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР».

Контрразведчики установили, что боевик выполнял разведывательные задания в районе Станицы Луганской, Чернухино и Дебальцево.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.

Также решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Ранее СБУ задержала в Одесской области бывшего пограничника "ЛНР".

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