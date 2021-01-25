Интерпол отказался объявить экс-главу НКРЭКУ Вовка в розыск

Интерпол отклонил требования Национального антикоррупционного бюро Украины объявить бывшего главу Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка в розыск.

Об этом Дмитрий Вовк сообщил на своей странице в Facebook, обнародовав соответствующий документ международной организации.

"После почти полуторагодового рассмотрения сегодня получили известие из штаб-квартиры Интерпола в Лионе, Франция - вступило в силу решение об удалении данных в отношении меня из баз Интерпола. Справку для предъявления по месту требования добавляю", - написал Волк.

Фото: facebook.com/dmytrovovvk

По его словам, решение об удалении данных было принято на 114 сессии Комиссии по контролю за файлами Интерпола (проходила 5-9 октября 2020 года) и является продолжением их предыдущего решения от 21 февраля 2020 года о превентивной блокировке запроса НАБУ по Вовку.

Напомним, Вовка и еще пятерых человек НАБУ подозревает в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК).

До объявления подозрения Вовк с женой и детьми выехал в Бельгию. Он заявил, что не вернется в Украину из-за отсутствия доверия к правоохранительной и судебной системам.

5 сентября суд разрешил задержать экс-главу НКРЭКУ Вовка, 18 сентября такое же решение приняли по Бутовскому. 14 августа он был объявлен в розыск. 21 августа суд отказался его арестовать.

11 ноября 2019 года ВАКС заочно арестовал Вовка. Позже сообщалось, что экс-глава НКРЭКУ объявлен в международный розыск. Адвокат Дмитрия Вовка опровергла эту информацию.

В конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применять новый порядок формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года).

В марте 2017 Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство по поводу формулы "Роттердам +". Оно было квалифицировано по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Досудебным расследованием установлено, что глава и члены НКРЭКУ, используя служебное положение, вопреки интересам службы и действуя в интересах генерирующих компаний, умышленно, с целью создания условий получения ГК ТЭС сверхприбылей, в январе-марте 2016 года при разработке порядка формирования оптовой рыночной цены ("Роттердам +") обеспечили включение в него откровенно необоснованной формулы, которая увеличивала стоимость угля. Таким образом они создали все необходимые условия для роста цены продажи электрической энергии на оптовом рынке.

С запуском нового рынка электроэнергии, который состоялся 1 июля 2019 года, методика формирования оптовой-розничной цены на электроэнергию, более известная как формула "Роттердам +", прекратила свое существование.

В прошлом году в августе Специализированная антикоррупционная прокуратура сняла все подозрения, которые были выдвинуты ранее в ходе расследования так называемого дела "Роттердам +".

В январе 2021 года САП во второй раз закрыла дело "Роттердам +".