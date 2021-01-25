Нардеп Мережко остался вице-президентом ПАСЕ на второй срок

Депутат возглавляет в Раде комитет по внешней политике.

Нардеп Мережко остался вице-президентом ПАСЕ на второй срок
Фото: Макс Требухов

Депутат Верховной Рады Александр Мережко остался вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы на второй годичный срок.

Об этом сообщила пресс-служба ПАСЕ.

Мережко, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, является одним из 17 избранных вице-президентов (еще три должности остались вакантными).

Вице-президентов в ПАСЕ выбирают по квотному принципу. Украина как большая, но не наибольшая делегация, входит во вторую группу вместе с Польшей и Испанией. Ежегодно две страны из этой группы выдвигают своих вице-президентов. В 2020 году вице-президентом были украинец Мережко и испанец Антонио Гутьеррес, в этом - Мережко и поляк Аркадиуш Мулярчик.

Стоит отметить, что ПАСЕ также утвердила новый вице-президентский срок одиозного украинофоба россиянина Петра Толстого.

Президент ПАСЕ - бельгиец Рик Демс. В понедельник его полномочия также возобновили на 2021 год.

Напомним, что в 2018 году вице-президентом от Украины был Владимир Арьев, в 2017 году - Георгий Логвинский, в 2015 году - Арьев, в 2014 году - Иван Попеску.

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