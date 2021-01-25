Кулеба: США будут искать нового кандидата в послы в Украине вместо Дейтона
Генерал Дейтон в Киев не поедет.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что новая администрация США будет искать нового кандидата на должность посла в Украине вместо Кита Дейтона, которого планировал назначить Дональд Трамп.
Об этом он сказал в интервью "Украине 24".
"Был генерал Дейтон, уже почти завершилась процедура. Но пока мы исходим из того, что этот вопрос поставлен на паузу, и новая администрация будет искать нового кандидата на эту должность", - сказал Кулеба.
Напомним, должность американского посла освободилась в мае 2019 года, когда Трамп уволил с этой должности Мари Йованович, которая позже свидетельствовала по делу об импичменте президента США.
Позже президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на должность посла в Украине. С 2010 года Дейтон возглавляет Европейский центр исследований безопасности имени Джорджа Маршалла в Германии. Также с 2018 года он является старшим советником президента США по вопросам безопасности в Украине - его назначил действующий в то время глава Пентагона Джеймс Мэттис.