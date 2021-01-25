Кулеба: США будут искать нового кандидата в послы в Украине вместо Дейтона

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что новая администрация США будет искать нового кандидата на должность посла в Украине вместо Кита Дейтона, которого планировал назначить Дональд Трамп.

Об этом он сказал в интервью "Украине 24".

"Был генерал Дейтон, уже почти завершилась процедура. Но пока мы исходим из того, что этот вопрос поставлен на паузу, и новая администрация будет искать нового кандидата на эту должность", - сказал Кулеба.

Напомним, должность американского посла освободилась в мае 2019 года, когда Трамп уволил с этой должности Мари Йованович, которая позже свидетельствовала по делу об импичменте президента США .