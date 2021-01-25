У Офиса президента проходит акция протеста с требованием снизить тарифы на газ

Несколько сотен человек пришли к зданию Офиса президента в Киеве с требованием снизить тарифы на газ.

Фото: Макс Требухов

Люди держат в руках плакаты "Стоп тарифный геноцид", "Конец эпохи бедности - начало эпохи нищеты", "Зеленский, почему подняли тарифы", "Отмените плату за транспортировку газа".

Участие в акции принимают не только киевляне, но и прибывшие из областей, сообщает корреспондент LB.ua с места события.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Акция проходит по инициативе общины города Лубны на Полтавщине, которая "первой восстала против тарифного геноцида".

Организаторы акции "Поздравь президента платежкой" после митинга планируют отправиться автопробегом к государственной даче президента Владимира Зеленского, где ему "передадут подарок в виде платежек, собранных со всей Украины".

Напомним, в Украине с начала года продолжаются акции протеста из-за повышения цен на газ. Люди перекрывают автотрассы. А в Житомире участники акции против повышения тарифов ворвались в облсовет.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль просил АМКУ и СБУ разобраться с причинами "газовых" протестов. По его мнению, протесты происходят не только из-за повышения цены на газ и тарифов на его распределение, но и "с целью политических манипуляций".

Кабинет министров на заседании 18 января до конца карантина или отопительного сезона 31 марта утвердил предельную цену на газ на уровне 6,99 гривен за кубометр. В среднем стоимость снизится на 30%, при этом для некоторых граждан - на 40%. Эта цена на 1,5 грн ниже той, которая была в отопительном сезоне 2018-2019 годов.