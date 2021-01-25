Около Верховной Рады музыканты устроили концерт-митинг за честные роялти

Фото: Lb.ua

Антикоррупционный концерт-митинг "За права авторов! За честные роялти!" проходит в Киеве на площади возле Верховной Рады.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

В мероприятии принимают участие известные музыканты и авторы, среди которых лидер группы "Друга рика" Валерий Харчишин, гитарист группы Green Grey Дизель, Руслан Горовой, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, солистка группы Go_A Екатерина Павленко и другие.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Как утверждают организаторы, протестная акция за справедливые вознаграждения для авторов будет бессрочной.

Они отмечают, что в Украине много лет права авторов нарушались из-за незаконных действий чиновников и мошеннических организаций, а "роялти так и не доходили до своих авторов".

Лидер группы "Друга рика" Валерий Харчишин отметил, что нужно изменить закон об авторском праве, ведь часто оно является несправедливым к артистам, авторам и музыкантам.

"Мы обращались уже ко всем: к министрам, премьеру, даже к президенту! За нами - правда и закон, поддержка международного авторского сообщества! Все, что мы хотим, - чтобы и в Украине, наконец, заработала честная система сбора, распределения и выплаты роялти, как это делается во всем мире", - заявил Валерий Харчишин.

Напомним, в конце 2020 года президент Украины Владимир Зеленский получил роялти почти 4,6 млн грн от ООО "Квартал 95" и ООО "Киностолица".