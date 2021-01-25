Путин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования Навального
"Это просто компиляция, монтаж. Скучно, девочки".
Президент РоSSии Владимир Путин отрицает, что ему или его близким принадлежит дворец на берегу Черного моря, о котором недавно вышло большое расследование "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального.
Во время онлайн-встречи со студентами Путин сказал, что сам фильм не видел из-за отсутствия свободного времени, но "листал видеоподборку, которые принесли помощники".
"Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало", - заявил президент РоSSии.
Он напомнил, что слухи о дворце "муссируются на протяжении более 10 лет".
"Сейчас просто хорошая возможность, все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан. И запустили это в интернет: фильмы какие-то, видеопрограммы", - сказал Путин.
Одним из доказательств того, что расследование было сфальсифицировано, по мнению Путина, является фотожаба с ним в бассейне.
"Разместили мою фотографию плавания в стиле баттерфляй в каком-то бассейне, где я никогда не был. И не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал - в Енисее в 2016 году. В таких случаях это просто компиляция, монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей [Остапа Бендера], нужно сказать: «Скучно, девочки»", - сказал Путин.
Напомним, что организация Навального выложила расследование о дворце на следующий день после его задержания. За последующие дни оно набрало более 86 млн просмотров на Youtube.
Этот двухчасовой фильм рассказывает о роскошном поместье на роSSийском черноморском побережье неподалеку от Геленджика, который, как утверждает Навальный, принадлежит Путину и финансируется людьми из его окружения.