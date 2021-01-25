Путин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования Навального

"Это просто компиляция, монтаж. Скучно, девочки".

Путин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования Навального
Фото: kremlin.ru

Президент РоSSии Владимир Путин отрицает, что ему или его близким принадлежит дворец на берегу Черного моря, о котором недавно вышло большое расследование "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального.

Во время онлайн-встречи со студентами Путин сказал, что сам фильм не видел из-за отсутствия свободного времени, но "листал видеоподборку, которые принесли помощники".

"Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало", - заявил президент РоSSии.

Он напомнил, что слухи о дворце "муссируются на протяжении более 10 лет".

"Сейчас просто хорошая возможность, все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан. И запустили это в интернет: фильмы какие-то, видеопрограммы", - сказал Путин.

Одним из доказательств того, что расследование было сфальсифицировано, по мнению Путина, является фотожаба с ним в бассейне.

Фото: palace.navalny.com

"Разместили мою фотографию плавания в стиле баттерфляй в каком-то бассейне, где я никогда не был. И не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал - в Енисее в 2016 году. В таких случаях это просто компиляция, монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей [Остапа Бендера], нужно сказать: «Скучно, девочки»", - сказал Путин.

Напомним, что организация Навального выложила расследование о дворце на следующий день после его задержания. За последующие дни оно набрало более 86 млн просмотров на Youtube.

Этот двухчасовой фильм рассказывает о роскошном поместье на роSSийском черноморском побережье неподалеку от Геленджика, который, как утверждает Навальный, принадлежит Путину и финансируется людьми из его окружения.

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