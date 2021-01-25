Вопрос полномочий роSSийской делегации в ПАСЕ решат в четверг

Днем ранее состоятся дебаты об отравлении Алексея Навального.

Вопрос полномочий роSSийской делегации в ПАСЕ решат в четверг
Фото: facebook/Parliamentary Assembly of the Council of Europe

В четверг, 29 января, в Парламентской ассамблее Совета Европы примут окончательное решение относительно полномочий роSSийской делегации. Днем ранее, в среду, в ПАСЕ пройдут дебаты об отравлении роSSийского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом LB.ua сообщили источники в ПАСЕ.

Если после рассмотрения мониторинговым комитетом в ПАСЕ поддержат обжалования полномочий роSSийской делегации, то она снова может потерять право голоса. Одним из поводов для начала процедуры обжалования стало отравление и последующий арест Навального. Запуск процедуры начала глава украинской делегации в ассамблее Мария Мезенцева. Это поддержали 38 депутатов, 61 высказался против.

Член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко в Telegram рассказал, что глава роSSийской делегации Петр Толстой предлагал не проводить дебаты по Навальному, но его предложение отклонили. За дебаты высказались 104 человека, против - 27.

Напомним, что рассмотрение этого вопроса на сессии Бюро ПАСЕ одобрило 22 января. В то же время Бюро отклонило обсуждение ситуации с правами человека в Крыму, но Украина намерена поднять этот вопрос непосредственно во время сессии. Украинская делегация поехала в Страсбург в полном составе, хотя сначала сообщалось, что участие примут не все делегаты.

19 января дело об отравлении роSSийского оппозиционера Алексея Навального заслушали в комитете по юридическим вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Ранее новая глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева сообщала, что считает целесообразным поставить перед ассамблеей вопрос отравления и задержания Навального в рамках обжалования полномочий РоSSии.

Зимняя сессия ПАСЕ происходит в гибридном формате. Часть национальных делегаций принимает участие онлайн, часть - офлайн.

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