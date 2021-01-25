Порошенко предложил ввести уголовную ответственность за аферы с вакцинированием

Первыми, по мнению политика, должны вакцинироваться люди из групп риска.

Порошенко предложил ввести уголовную ответственность за аферы с вакцинированием
Фото: eurosolidarity.org

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко на согласительном совете представил стратегический план борьбы с эпидемией коронавируса. Он призвал депутатский корпус не ограничиваться краткосрочными задачами, а заниматься стратегическими вызовами, стоящими перед страной, первый из которых - это пандемия COVID-19. Об этом сообщает пресс служба "ЕС".

«Мне бы очень хотелось, чтобы содержание выступлений у нас касалось не только этой текущей пленарной недели, но и стратегии действий Верховной Рады в условиях вызовов и кризисов, в которых оказалась Украина на весь 2021 год», - отметил Петр Порошенко.

При этом он напомнил, что год назад люди не имели элементарных средств индивидуальной защиты.

«Мы согласились на то, чтобы сформировать антиковидный фонд, средства были собраны с местного самоуправления, с культуры, с науки, лежали мертвым грузом без того, чтобы быть направленными на закупку тестов, вакцин, оборудования, кислорода и оборудования коек», - напомнил пятый президент. Официальная же статистика больных, по его мнению, фальсифицируется из-за ограничений тестирования.

«Недавно получена переписка между Офисом президента и Министерством иностранных дел, которая свидетельствует, что в мае прошлого года Европейский Союз предлагал Украине принять участие в финансировании путем небольшого взноса на закупку вакцин. И поскольку средства нужно было этой власти направлять на «велике крадівництво» с откатами, закупка вакцин ни была профинансирована. Сегодня Украина осталась едва ли не единственной среди стран, где еще не началась вакцинация», - отметил Петр Порошенко.

Лидер «Европейской Солидарности» подчеркнул - стратегия преодоления пандемии является принципиально важной для страны. По его словам, она должна состоять из полного тестирования, ограничения максимальной цены на тесты и медикаменты, вакцинации безопасными лекарствами.

Кроме того, отметил Порошенко, «Европейская Солидарность» инициирует введение уголовной ответственности за мошенничество с вакцинированием от ковида.

«Я твердо убежден, что мы должны сохранить транспарентность и ввести уголовную ответственность за нарушение очередей - кто должен вакцинироваться, начиная исключительно с групп риска», - говорит Петр Порошенко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В "Слуге народа" сообщили, когда Рада будет голосовать за закон о референдумеВ "Слуге народа" сообщили, когда Рада будет голосовать за закон о референдуме
Лидер "Самопомочи" Сыроед получила должность в Киевской школе экономикиЛидер "Самопомочи" Сыроед получила должность в Киевской школе экономики
В роSSийской "Лиге смеха" примут участие команды из "ДНР" и оккупированного КрымаВ роSSийской "Лиге смеха" примут участие команды из "ДНР" и оккупированного Крыма
Директором Нацразведки США впервые станет женщинаДиректором Нацразведки США впервые станет женщина
ОБСЕ насчитала за выходные 91 нарушение перемирия на ДонбассеОБСЕ насчитала за выходные 91 нарушение перемирия на Донбассе
Блок рекламы


Похожие новости
"Преступление путинского режима не имеет срока давности" - Порошенко почтил жертв обстрелов Мариуполя"Преступление путинского режима не имеет срока давности" - Порошенко почтил жертв обстрелов Мариуполя
Порошенко призвал вернуться к "дорожной карте" МинскаПорошенко призвал вернуться к "дорожной карте" Минска
Порошенко: ни одна империя не сможет нас разделитьПорошенко: ни одна империя не сможет нас разделить
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за двойной теракт в Багдаде"Исламское государство" взяло на себя ответственность за двойной теракт в Багдаде
Марина Порошенко: механизм персонального ассистента для людей с инвалидностью должен быть внедрен в КиевеМарина Порошенко: механизм персонального ассистента для людей с инвалидностью должен быть внедрен в Киеве
Кравчук в ТКГ предложил выработать единый документ, который примут в "нормандском формате"Кравчук в ТКГ предложил выработать единый документ, который примут в "нормандском формате"
Порошенко: президентство Байдена открывает для Украины новые возможностиПорошенко: президентство Байдена открывает для Украины новые возможности
Порошенко: от массовой вакцинации зависит экономическая ситуация в УкраинеПорошенко: от массовой вакцинации зависит экономическая ситуация в Украине
Порошенко: "Европейская солидарность" прошла в областные советы во всех областяхПорошенко: "Европейская солидарность" прошла в областные советы во всех областях
Порошенко: арест Навального - вызов для демократического мираПорошенко: арест Навального - вызов для демократического мира
Последние новости
Подгружаем последние новости