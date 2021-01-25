Порошенко предложил ввести уголовную ответственность за аферы с вакцинированием

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко на согласительном совете представил стратегический план борьбы с эпидемией коронавируса. Он призвал депутатский корпус не ограничиваться краткосрочными задачами, а заниматься стратегическими вызовами, стоящими перед страной, первый из которых - это пандемия COVID-19. Об этом сообщает пресс служба " ЕС ".

«Мне бы очень хотелось, чтобы содержание выступлений у нас касалось не только этой текущей пленарной недели, но и стратегии действий Верховной Рады в условиях вызовов и кризисов, в которых оказалась Украина на весь 2021 год», - отметил Петр Порошенко.

При этом он напомнил, что год назад люди не имели элементарных средств индивидуальной защиты.

«Мы согласились на то, чтобы сформировать антиковидный фонд, средства были собраны с местного самоуправления, с культуры, с науки, лежали мертвым грузом без того, чтобы быть направленными на закупку тестов, вакцин, оборудования, кислорода и оборудования коек», - напомнил пятый президент. Официальная же статистика больных, по его мнению, фальсифицируется из-за ограничений тестирования.

«Недавно получена переписка между Офисом президента и Министерством иностранных дел, которая свидетельствует, что в мае прошлого года Европейский Союз предлагал Украине принять участие в финансировании путем небольшого взноса на закупку вакцин. И поскольку средства нужно было этой власти направлять на «велике крадівництво» с откатами, закупка вакцин ни была профинансирована. Сегодня Украина осталась едва ли не единственной среди стран, где еще не началась вакцинация», - отметил Петр Порошенко.

Лидер «Европейской Солидарности» подчеркнул - стратегия преодоления пандемии является принципиально важной для страны. По его словам, она должна состоять из полного тестирования, ограничения максимальной цены на тесты и медикаменты, вакцинации безопасными лекарствами.

Кроме того, отметил Порошенко, «Европейская Солидарность» инициирует введение уголовной ответственности за мошенничество с вакцинированием от ковида.

«Я твердо убежден, что мы должны сохранить транспарентность и ввести уголовную ответственность за нарушение очередей - кто должен вакцинироваться, начиная исключительно с групп риска», - говорит Петр Порошенко.