Зеленский призвал внешнюю разведку к "амбициозным проактивным действиям"

Первым шагом может стать формирование "альянса безопасности".

Зеленский призвал внешнюю разведку к "амбициозным проактивным действиям"
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский на встрече с представителями Службы внешней разведки призвал ее перейти к "амбициозным проактивным действиям".

Об этом сообщила пресс-служба президента.

В своей речи к профессиональному празднику Службы внешней разведки он указал, что "мы не имеем права повторить ошибки [УНР] столетней давности, а значит - должны работать выше своих возможностей".

Зеленский сказал, что мировые процессы свидетельствуют о начале коренной трансформации глобальной среды безопасности.

"Мы научились сдерживать и противодействовать внешним угрозам. Пора переходить к более амбициозным действиям и быть более проактивными, отстаивая национальные интересы нашего государства", - сказал Зеленский.

По его словам, одним из первых шагов на этом пути может стать формирование "альянса безопасности" среди стран-партнеров.

«Вы имеете опыт и возможности, чтобы воплотить это в жизнь. Более того, «операции влияния» - это одна из ключевых форм работы разведывательных структур", - отметил президент.

Зеленский рассчитывает, что СВР будет усиливать стратегическую и оперативную составляющие, аналитическую деятельность и качество информации, внедрять новые подходы и опыт ведущих спецслужб.

Напомним, что Служба внешней разведки Украины является государственным органом, который осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах.

Ее возглавляет генерал-лейтенант Валерий Кондратюк.

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