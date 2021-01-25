?Кулеба: поддерживаем Навального как врага Путина, но «бутерброд» придется вернуть

Украина будет ждать извинений от Навального, если тот когда-нибудь придет к власти.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украина поддерживает роSSийского оппозиционера Алексея Навального, поскольку тот является врагом президента РФ Владимира Путина, но помнит его заявления о Крыме-"бутерброде".

"Мы не должны очаровываться Алексеем Навальным с точки зрения интересов Украины", - сказал Кулеба в интервью "Украине 24", имея в виду скандальную фразу оппозиционера о том, что Крым - не "бутерброд с колбасой", чтобы его "туда-сюда возвращать".

"Я убежден, что «бутерброд» придется вернуть, причем не надкушенным, а свежим, в хорошем состоянии. Еще и извинения ему придется принести за роSSийскую агрессию, если случится так, что Алексей Навальный в какой-то перспективе возглавит РоSSийскую Федерацию или займет какое-то место в политической системе", - сказал Кулеба.

"Но враг моего врага - мой друг. Поэтому если Алексей Навальный является врагом Владимира Путина, мы поддерживаем Алексея Навального. Все очень просто", - добавил министр.

Напомним, что МИД Украины назвал позорным недавнее задержание Навального в РоSSии, а впоследствии осудил насилие против протестующих, вышедших на улицы роSSийских городов в поддержку Навального.

17 января Навальный вместе со своей женой Юлией прилетел в РоSSию из Германии, где оппозиционер несколько месяцев лечился после отравления токсином типа "Новичок". Политика задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве.

Официальная причина задержания Навального - уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.

Международная правозащитная организация Amnesty International назвала Навального узником совести и призвала немедленно его освободить.