В ПАСЕ поддержали обжалование полномочий роSSийской делегации

За высказались 38 депутатов из 30 необходимых.

38 делегатов от различных стран-членов Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали за украинскую позицию - обжалование полномочий роSSийской делегации в ПАСЕ . Они отметили "весомость оснований". 61 высказался против.

Запуск процедуры начала глава украинской делегации в Ассамблее - Мария Мезенцева. Минимально для начала процедуры необходимо было 30 голосов делегатов. В дальнейшем этот вопрос поступит на рассмотрение Мониторингового комитета Ассамблеи. Об этом LB.ua сообщил источник в ПАСЕ .

Согласно процедуре, после рассмотрения Мониторинговым комитетом доклад будет вынесен на рассмотрение Ассамблеи для принятия окончательного решения.

Мария Мезенцева в ПАСЕ

Глава украинской делегации Мария Мезенцева сообщала, что к обжалованию планировали присоединиться парламентарии из Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии, пишет DW.

Причинами для обжалования могут быть процедурные проблемы или существенные основания. Такими считаются нарушение статьи 5 Устава СЕ, в которой говорится о том, что каждая страна-член должна уважать принцип верховенства права и гарантировать всем своим гражданам защиту их прав и основных свобод. Вопрос об обжаловании полномочий РФ встал на фоне отравления и задержания роSSийского оппозиционера Алексея Навального. Мезенцева сообщала, что Украина считает целесообразным поднятие этой темы в ПАСЕ в рамках обжалования полномочий РоSSии.

Напомним, что роSSийскую делегацию уже лишали права голоса в 2014 году после начала оккупации Крыма. Санкции продлевали несколько раз, пока в 2019 году Ассамблея не внесла изменения в регламент, что позволило РоSSии вернуть полномочия.