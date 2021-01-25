В ПАСЕ поддержали обжалование полномочий роSSийской делегации
За высказались 38 депутатов из 30 необходимых.
38 делегатов от различных стран-членов Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали за украинскую позицию - обжалование полномочий роSSийской делегации в ПАСЕ. Они отметили "весомость оснований". 61 высказался против.
Запуск процедуры начала глава украинской делегации в Ассамблее - Мария Мезенцева. Минимально для начала процедуры необходимо было 30 голосов делегатов. В дальнейшем этот вопрос поступит на рассмотрение Мониторингового комитета Ассамблеи. Об этом LB.ua сообщил источник в ПАСЕ.
Согласно процедуре, после рассмотрения Мониторинговым комитетом доклад будет вынесен на рассмотрение Ассамблеи для принятия окончательного решения.
Глава украинской делегации Мария Мезенцева сообщала, что к обжалованию планировали присоединиться парламентарии из Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии, пишет DW.
Причинами для обжалования могут быть процедурные проблемы или существенные основания. Такими считаются нарушение статьи 5 Устава СЕ, в которой говорится о том, что каждая страна-член должна уважать принцип верховенства права и гарантировать всем своим гражданам защиту их прав и основных свобод. Вопрос об обжаловании полномочий РФ встал на фоне отравления и задержания роSSийского оппозиционера Алексея Навального. Мезенцева сообщала, что Украина считает целесообразным поднятие этой темы в ПАСЕ в рамках обжалования полномочий РоSSии.
Напомним, что роSSийскую делегацию уже лишали права голоса в 2014 году после начала оккупации Крыма. Санкции продлевали несколько раз, пока в 2019 году Ассамблея не внесла изменения в регламент, что позволило РоSSии вернуть полномочия.
Украина в ответ на этот шаг заявила, что отказывается от участия в осенней сессии 2019 года. В январе 2020 года ПАСЕ утвердила полномочия роSSийской делегации.