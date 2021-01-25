Бывшему первому заместителю главы СБУ Нескоромному выписали подозрение в покушении на убийство, - Бутусов

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора выписали подозрение бывшему первому заместителю главы СБУ Дмитрию Нескоромному.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

По его информации, Нескоромного подозревают в покушении на убийство начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Нескоромный находится в бегах, но, как пишет Бутусов, вряд ли в Германии (об этом накануне сообщил анонимный телеграм-канал от имени Нескоромного).

"По данным следствия, он находится в Украине. Его ищут. На самом деле семья Дмитрия Нескоромного тесно связана с Россией , и угроза бегства существует только в этом направлении. Его жена Нателла, по данным Цензор.НЕТ, - гражданка РоSSийской Федерации, также источники утверждают, что роSSийское гражданство имеют и трое детей в этой семье. У них значительное количество родственников в РФ ", - пишет Бутусов.

Напомним, что Нескоромный был заместителем главы СБУ в июле - ноябре 2019 года, после чего получил повышение и стал первым заместителем - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

В марте 2020 года он был уволен с должности.