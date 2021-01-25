Бывшему первому заместителю главы СБУ Нескоромному выписали подозрение в покушении на убийство, - Бутусов

Скандал внутри спецслужбы набирает обороты.

Бывшему первому заместителю главы СБУ Нескоромному выписали подозрение в покушении на убийство, - Бутусов
Фото: facebook/Служба безпеки України

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора выписали подозрение бывшему первому заместителю главы СБУ Дмитрию Нескоромному.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

По его информации, Нескоромного подозревают в покушении на убийство начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Нескоромный находится в бегах, но, как пишет Бутусов, вряд ли в Германии (об этом накануне сообщил анонимный телеграм-канал от имени Нескоромного).

"По данным следствия, он находится в Украине. Его ищут. На самом деле семья Дмитрия Нескоромного тесно связана с Россией, и угроза бегства существует только в этом направлении. Его жена Нателла, по данным Цензор.НЕТ, - гражданка РоSSийской Федерации, также источники утверждают, что роSSийское гражданство имеют и трое детей в этой семье. У них значительное количество родственников в РФ", - пишет Бутусов.

Напомним, что Нескоромный был заместителем главы СБУ в июле - ноябре 2019 года, после чего получил повышение и стал первым заместителем - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

В марте 2020 года он был уволен с должности.

23 января 2021 года Служба безопасности Украины задержала полковника "Альфы" Андрея Расюка по подозрению в подготовке убийства генерала СБУ Андрея Наумова. Задержанному офицеру объявили о подозрении по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 и ст. 348 Уголовного кодекса Украины - подготовка к покушению на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Он находится под арестом.

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