Рада требует от Шмыгаля назвать точную дату начала вакцинации и названия препаратов

Верховная Рада во время первой пленарной недели 2021 года планирует рассмотреть в целом законопроект о референдуме.

Также спикер парламента Дмитрий Разумков на согласительном совете отметил, что необходимо рассмотреть законопроект о Бюро экономических расследований.

Кроме этого, должны рассмотреть в первом чтении законопроект о конституционной процедуре, который сейчас изучает Венецианская комиссия. Этот закон был наработан рабочей группой по урегулированию конституционного кризиса, который возник после скандального решения Конституционного суда.

Вице-спикер Елена Кондратюк также отметила, что парламенту следует уделить внимание вопросу вакцин от ковида.

"С мая месяца я ставлю премьеру один и то же вопрос: что происходит с вакцинацией? Это персональная ответственность премьер-министра и всего правительства. Каждое ответственное государство в середине прошлого года начало заниматься формированием портфеля вакцин", - отметила она.

Кондратюк добавила, что у Дениса Шмыгаля нужно спросить, кто понесет ответственность за провал старта вакцинации одновременно с другими странами Европы. Завтрашнее заседание должно начаться с заслушивания отчета правительства о тарифах и вакцинах.

В июне 2020 года президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроект о всеукраинском референдуме. Внедрение процедуры народовластия встало особенно остро на фоне открытия рынка земли, ведь вопрос продажи украинских сельскохозяйственных земель иностранцам власти обещали выносить на референдум. Фактически этот документ является вторым этапом земельной реформы.

В том же месяце парламент поддержал документ в первом чтении, а вот принятие в целом затянулось на долгие семь месяцев. В конце октября Рада получила заключение Венецианской комиссии по законопроекту о референдуме. Спикер парламента Дмитрий Разумков допустил, что Рада примет закон о референдуме в ноябре. По его словам, этот документ является приоритетным.

Законопроект о создании Бюро экономической безопасности также ожидает принятия во втором чтении. 3 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3087-д. Расследование нарушений, которые отнесены к компетенции Бюро, смогут осуществлять исключительно детективы БЭБ. Запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовных правонарушений другому органу досудебного расследования.

Законопроектом также установлено максимальное количество работников БЭБ - не более 3 тыс. человек; определен исчерпывающий перечень оснований прекращения полномочий, их особая правовая и социальная защита и условия оплаты труда.

Также определена процедура конкурсного отбора директора БЭБ и его заместителей: конкурсная комиссия формируется из шести человек: трех назначает Кабинет Министров лично, еще трех - Кабмин назначает на основании предложений доноров. Лица, которые с 2010 по 2015 год работали в подразделениях правоохранительных органов, занимающихся экономическими преступлениями или в органах прокуратуры, не смогут работать в БЭБ.

Кроме того, предусмотрена ликвидация налоговой милиции, а также подразделений контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности.