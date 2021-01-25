"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения

Президент начал этот день в 7 утра в спортзале.

Сегодня, 25 января, президенту Владимиру Зеленскому исполнилось 43 года.

Он начал этот день в спортивном зале.

Зеленский сделал селфи в майке и отметил, что чувствует себя на 30 лет.

"7 на часах. 43 по паспорту. 30 в душе", - написал президент.

Отметим, что Зеленский давал интервью во время своего первого официального зарубежного визита, сидя на велотренажере.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель поздравила его в фейсбуке.

В позапрошлом году в свой день рождения Зеленский подал документы на регистрацию кандидатом в президенты в Центризбирком.