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2021-01-25
"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения
Президент начал этот день в 7 утра в спортзале.
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офіса президента
Сегодня, 25 января, президенту Владимиру Зеленскому исполнилось 43 года.
Он начал этот день в спортивном зале.
Зеленский сделал селфи в майке и отметил, что чувствует себя на 30 лет.
"7 на часах. 43 по паспорту. 30 в душе", - написал президент.
Отметим, что Зеленский давал интервью во время своего первого официального зарубежного визита, сидя на велотренажере.
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель поздравила его в фейсбуке.
В позапрошлом году в свой день рождения Зеленский подал документы на регистрацию кандидатом в президенты в Центризбирком.