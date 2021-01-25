Минздрав собирается вернуть адаптивный карантин с различными ограничениями

Министерство здравоохранения собирается вернуть адаптивный карантин с зонированием населенных пунктов в зависимости от ситуации с распространением коронавируса. Пока для всей страны действуют ограничения "оранжевой" зоны.

В течение недели Минздрав будет анализировать эпидситуацию в регионах, после чего будет принимать решение об адаптивном карантине, сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

Он добавил, что за прошедшую неделю в Украине обнаружили 30 612 инфицированных, и это почти на 14 тысяч меньше, чем на предыдущей неделе.

На прошлой неделе в Киевской школе экономики отметили, что, согласно их анализу, снижение официальной статистики новых случаев пока не может однозначно указывать на то, что украинцы стали меньше болеть COVID-19.

Напомним, что в Украине с 8 по 25 января действовал локдаун. С сегодняшнего дня страна вернулась к карантину, который соответствует ограничениям "оранжевой" зоны. Узнать о том, что он предполагает, можно по ссылке.

Адаптивный карантин в Украине был введен еще в мае, а действовал он до середины ноября. Во время этого карантина все регионы были разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зону. Еженедельно правительственная и региональная комиссии делали перераспределение по зонам в зависимости от ситуации с заболеваемостью.

"Зеленая" зона предусматривала пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах; проведение массовых мероприятий при не более 1 человека на 5 квадратных метров; работу кинотеатров с заполненностью на 50%, перевозки пассажиров только в пределах посадочных мест.

Для "желтой" зоны (+ ограничения "зеленой") запрещалось посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

В "оранжевой" зоне (+ ограничения "желтой") запрещалась деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений и ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах.

В "красной" зоне запрещалась работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность предприятий общественного питания, ТРЦ, бизнес-центров, магазинов.

В ноябре Кабмин решил отказаться от этого и ввел карантин выходного дня, когда фактический локдаун был только в течение субботы и воскресенья, а в будние дни по всей стране были ограничения "оранжевой" зоны.