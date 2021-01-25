Киевская полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале

На сегодня в центре столицы анонсировано проведение нескольких акций.

Киевская полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале
Фото: Макс Требухов

Киевская полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Чтобы не допустить нарушений общественного порядка во время проведения запланированных акций в центре Киева, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады. Поэтому для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Нацгвардии, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство.

Кроме того, возможно ограничение дорожного движения в центре столицы, поскольку организаторы мероприятий анонсировали проведение шествия к властным учреждений. Полиция просит водителей заранее планировать свои маршруты движения.

Вместе с тем правоохранители призывают организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.

В соцсетях сообщается, что сегодня, 25 января, в день рождения Владимира Зеленского запланирована акция "Поздравь президента платежкой" против повышения тарифов. Акция начнется в 13:30.

Напомним, в Украине с начала года продолжаются акции протеста из-за повышения цен на газ. Люди перекрывают автотрассы. А в Житомире участники акции против повышения тарифов ворвались в облсовет.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль просил АМКУ и СБУ разобраться с причинами "газовых" протестов. По его мнению, протесты происходят не только из-за повышения цены на газ и тарифов на его распределение, но и "с целью политических манипуляций".

На фоне протестов власть проводила несколько совещаний о возможностях снижения тарифов. Результатом стало предложение ввести фиксированную стоимость в 6,99 грн за кубометр газа до конца карантина или отопительного сезона (31 марта). Также эта цена действует для продажи газа НАК "Нафтогаз Украины" предприятиям ТКЭ. Соответствующее изменение предлагается внести в постановление о введении ПСО от 19.10.2017 №867. Кроме того, премьер-министр заявил, что правительство разработает годовой газовый продукт, когда цена на газ для потребителей будет фиксироваться на год.

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