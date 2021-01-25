Совет по развитию малого предпринимательства при президенте провел первое заседание
Следующее заседание запланировано на эту неделю.
Совет по содействию развитию малого предпринимательства провел первое заседание после официального утверждение ее персонального состава указом президента №18/2021 от 18 января 2021 года.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
В ходе заседания члены Совета проанализировали проблемные вопросы предпринимателей из всех сфер и регионов. Для их решения были сформированы четыре рабочие группы по следующим направлениям: упорядочение использования регистраторов расчетных операций (РРО); расширение инструментов упрощения администрирования и применения ИТ-технологий; либерализация в сфере трудовых отношений; регулирование надзора за качеством непродовольственных товаров.
Также было принято решение о привлечении экспертов из рабочих групп при областных государственных администрациях для объективного анализа и выработки предложений в указанных направлениях.
Каждая рабочая группа представит состав экспертов и вопросы, над которыми будет работать. Их будет утверждать глава Совета Юлия Свириденко.
"Я уверена, что одновременная работа по нескольким направлениям позволит за короткий период улучшить большинство аспектов ежедневной предпринимательской деятельности", - отметила она.
Следующее заседание Совета запланировано на эту неделю.
Напомним, Владимир Зеленский 22 декабря подписал Указ № 582/2020 "О Совете по вопросам содействия развитию малого предпринимательства" и утвердил его положение.
Согласно указу, этот консультативно-совещательный орган при президенте Украины создан с целью содействия налаживанию конструктивного взаимодействия органов государственной власти и субъектов малого предпринимательства и их общественных объединений.