Совет по развитию малого предпринимательства при президенте провел первое заседание

Следующее заседание запланировано на эту неделю.

Совет по развитию малого предпринимательства при президенте провел первое заседание
Фото: president.gov.ua

Совет по содействию развитию малого предпринимательства провел первое заседание после официального утверждение ее персонального состава указом президента №18/2021 от 18 января 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

В ходе заседания члены Совета проанализировали проблемные вопросы предпринимателей из всех сфер и регионов. Для их решения были сформированы четыре рабочие группы по следующим направлениям: упорядочение использования регистраторов расчетных операций (РРО); расширение инструментов упрощения администрирования и применения ИТ-технологий; либерализация в сфере трудовых отношений; регулирование надзора за качеством непродовольственных товаров.

Также было принято решение о привлечении экспертов из рабочих групп при областных государственных администрациях для объективного анализа и выработки предложений в указанных направлениях.

Каждая рабочая группа представит состав экспертов и вопросы, над которыми будет работать. Их будет утверждать глава Совета Юлия Свириденко.

"Я уверена, что одновременная работа по нескольким направлениям позволит за короткий период улучшить большинство аспектов ежедневной предпринимательской деятельности", - отметила она.

Следующее заседание Совета запланировано на эту неделю.

Напомним, Владимир Зеленский 22 декабря подписал Указ № 582/2020 "О Совете по вопросам содействия развитию малого предпринимательства" и утвердил его положение.

Согласно указу, этот консультативно-совещательный орган при президенте Украины создан с целью содействия налаживанию конструктивного взаимодействия органов государственной власти и субъектов малого предпринимательства и их общественных объединений.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В "Слуге народа" сообщили, когда Рада будет голосовать за закон о референдумеВ "Слуге народа" сообщили, когда Рада будет голосовать за закон о референдуме
Лидер "Самопомочи" Сыроед получила должность в Киевской школе экономикиЛидер "Самопомочи" Сыроед получила должность в Киевской школе экономики
В роSSийской "Лиге смеха" примут участие команды из "ДНР" и оккупированного КрымаВ роSSийской "Лиге смеха" примут участие команды из "ДНР" и оккупированного Крыма
Директором Нацразведки США впервые станет женщинаДиректором Нацразведки США впервые станет женщина
ОБСЕ насчитала за выходные 91 нарушение перемирия на ДонбассеОБСЕ насчитала за выходные 91 нарушение перемирия на Донбассе
Блок рекламы


Похожие новости
Советник Зеленского по экономическим вопросам: 2021-й будет для Украины годом экономического ростаСоветник Зеленского по экономическим вопросам: 2021-й будет для Украины годом экономического роста
Видеоконференцию советников лидеров "нормандской четверки" перенесли из-за трагедии в ХарьковеВидеоконференцию советников лидеров "нормандской четверки" перенесли из-за трагедии в Харькове
Кабмин соберется на внеочередное заседание, чтобы уволить заместителя вице-премьера УрускогоКабмин соберется на внеочередное заседание, чтобы уволить заместителя вице-премьера Уруского
Трамп в последний день президентства помиловал своего экс-советника Бэннона и еще 72 человекТрамп в последний день президентства помиловал своего экс-советника Бэннона и еще 72 человек
ОБСЕ допустила на заседание ТКГ "общественных советников" ОРДЛО, - ГармашОБСЕ допустила на заседание ТКГ "общественных советников" ОРДЛО, - Гармаш
РоSSийская делегация пыталась заблокировать заседание ПАСЕ по НавальномуРоSSийская делегация пыталась заблокировать заседание ПАСЕ по Навальному
Зеленский утвердил состав Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательстваЗеленский утвердил состав Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства
Порошенко: "Европейская солидарность" прошла в областные советы во всех областяхПорошенко: "Европейская солидарность" прошла в областные советы во всех областях
Зеленский ввел поэта Рыбчинского и путешественника Сурина в Наблюдательный совет Украинского культурного фондаЗеленский ввел поэта Рыбчинского и путешественника Сурина в Наблюдательный совет Украинского культурного фонда
В Житомире участники акции против повышения тарифов ворвались в облсоветВ Житомире участники акции против повышения тарифов ворвались в облсовет
Последние новости
Подгружаем последние новости