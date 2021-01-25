Степанов назвал динамику заболеваемости ковидом "довольно оптимистичной"

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что динамика заболеваемости ковидом свидетельствует о стабилизации ситуации.

"За прошедшую неделю было выявлено 30 612 случаев заболевания коронавирусной болезнью. Это почти на 14 тысяч меньше, чем на позапрошлой неделе... Были госпитализированы 11 630 человек, это меньше, чем на позапрошлой неделе, - было 13 555 пациентов. Также у нас сохраняется тенденция по количеству выписанных из больниц - оно больше, чем госпитализированных. Такие цифры, такая довольно оптимистичная статистика указывает на стабилизацию ситуации, на улучшение ситуации с COVID-19", - сказал министр на ежедневном брифинге в понедельник.

На прошлой неделе сделали 144 тысячи лабораторных тестирований методом полимеразной цепной реакции и 20 тысяч быстрых тестов на антиген. Степанов признал, что это мало, и призвал при любых симптомах болезни обращаться к семейному врачу и просить о тесте.

На прошлой неделе Киевская школа экономики обнародовала анализ, согласно которому "снижение официальной статистики новых случаев пока не может однозначно указывать на то, что украинцы стали меньше болеть COVID-19".

Напомним, что 8-24 января в Украине действовали жесткие карантинные ограничения, а с 25 января их ослабляют. Список действующих запретов и разрешений - здесь.