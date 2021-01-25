Байден заявил об усилении кризиса в США

Байден заявил об усилении кризиса в США

Президент США Джо Байден заявил, что экономический кризис в стране, возникший из-за пандемии коронавируса, углубляется, для борьбы с ним необходимы решительные и неотложные меры.

С начала пандемии в США выявили 24,7 млн зараженных COVID-19, 413 тыс. человек умерли, сообщает Коммерсант.

"Кризис только углубляется. Ситуация не улучшается, кризис лишь углубляется. Вчера мы узнали, что еще 900 тыс. американцев подали заявки на пособия по безработице", - сказал Дж.Байден во время выступления в Белом доме.

Он отметил, что в этой ситуации государство должно помочь гражданам, так как это "неотложная экономическая необходимость". Президент призвал действовать "смело и решительно".

Дж.Байден подписал два указа, направленные на смягчение последствий пандемии для жителей США. Первый касается мер поддержки семей, пострадавших в результате кризиса, а второй - минимального размера оплаты труда федеральных служащих и подрядчиков (15 долл. в час) и предоставления "оплачиваемого экстренного отпуска".

Ранее Дж.Байден сообщил, что все прибывающие в США из-за рубежа воздушным транспортом должны будут уходить на карантин. Также он продлил требование об обязательном ношении масок во время поездок между штатами поездом, самолетом и автобусом.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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