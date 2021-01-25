Оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Потерь в рядах ВСУ нет.

За прошедшие сутки, 24 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, неподалеку населенных пунктов Пески и Южное боевики неоднократно открывали огонь в сторону наших позиций из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ .

С начала текущих суток, 25 января, вдоль всей линии разграничения нарушений не зафиксировано.

Напомним, в воскресенье, 24 января, оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня. 23 января в районе ООС было зафиксировано девять нарушений.

21 января в результате снайперского огня был убит старший матрос Александр Отрепьев.