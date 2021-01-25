На выборах мэра Конотопа побеждает "свободовец" Семенихин

У ВО "Свобода" в целом - 19 мэров.

На выборах мэра Конотопа по состоянию на утро понедельника все участки, кроме одного, который уточняет протоколы, уже сдали свои документы в ТИК.

Об этом сообщает движение "Чесно".

По предварительным подсчетам, побеждает представитель ВО "Свобода" Артем Семенихин, который уже заявил о своей победе на выборах. Явка в день голосования составила 30,8% (18 516), сообщили в ТИК.

Таким образом, после победы Семенихина у "Свободы" в целом - 19 мэров, и эта партия занимает девятое место по числу избранных городских голов.

Семенихина уже избирали мэром Конотопа в 2015 году. Однако тогда он не имел поддержки большинства депутатского корпуса, и его отстранили от должности двумя третями голосов.

В августе 2018 года депутаты горсовета проголосовали за досрочную отставку Семенихина. 5 июля 2019 года Сумской окружной административный суд восстановил его в должности мэра. Он вернулся к исполнению обязанностей.

В конце июня 2019 года на Семинихина напали неизвестные, его в тяжелом состоянии госпитализировали и перевезли для лечения в Киев . По факту нападения полиция открыла уголовное производство по статье "покушение на убийство".

В июне 2020 Семинихин заявил, что нашел пять гранат в своем автомобиле и расценивает это как покушение на него.

Напомним, на выборах 25 октября 2020 года Семенихин занял второе место. Он проиграл Александру Луговому (самовыдвиженец, набрал 37%). Но тот так и не успел получить мандат мэра. В ноябре Луговой умер от осложнений коронавируса.

Выборы мэра назначили повторно на 24 января 2021 года.