Карантин позволил стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19, - Степанов

С 25 января в Украине прекращает действие усиленный карантин.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что жесткий карантин позволил стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса и разгрузить украинскую медицинскую систему.

Об этом глава Минздрава сообщил в Facebook.

Он напомнил, что сегодня в полночь в Украине прекращает действие усиленный карантин.

"Хочу поблагодарить всех, кто придерживался ограничений. Отдельно благодарю предпринимателей, которые избрали путь честно выполнять противоэпидемические рекомендации и карантинные требования и благодаря этому спасли большое количество людей от заражения. Совместно нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников", - сообщил министр.

По его словам, количество новых заражений COVID-19 сейчас составляет 18 651 человек, тогда как в начале декабря этот показатель составлял примерно 29 000.

Степанов напомнил, что с 25 января в Украине вступают в силу карантинные ограничения, действовавшие в декабре 2020-го.

Министр также призвал соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и носить маски для предотвращения заражения.

Напомним, Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что введение жестких карантинных ограничений в январе себя оправдало.