В Германии призвали наложить мораторий на "Северный поток-2"

Такой шаг, по мнению немецкого парламентария, может стать альтернативой полному отказу от проекта.

Глава Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Линднер призвал ввести мораторий на строительство роSSийско-германского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Такой шаг, по его мнению, может стать альтернативой полному отказу от проекта.

"Пока в РоSSии нарушаются основные человеческие и гражданские права, мы не можем вести с ней дела как обычно. Это касается и таких инфраструктурных проектов, как "Северный поток - 2". Сейчас нужно не принципиально отказываться от этого проекта, а объявить мораторий", - сказал Линднер.

По мнению политика, продолжение строительства газопровода должно быть тесно связано с интересами партнеров в Евросоюзе и в Украине. В связи с этим Линднер указал на возможность создания механизма безопасности.

"Если Москва перекроет Украине газовый кран, то это должно автоматически иметь последствия для поставок газа по "Северному потоку - 2". Это исключит попытки одностороннего шантажа со стороны Москвы, в то же время мы сохраним важное сотрудничество в сфере энергетики", - пояснил лидер СвДП.

Свободная Демократическая партия является парламентской политической силой Германии, входит в правительственную коалицию вместе с партиями ХДС/ХСС. Также входит в состав правительственных коалиций в шести землях Германии.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию.

Газопровод готов на 94%, РоSSии осталось достроить небольшой участок в датских водах.

После введения очередных санкций со стороны США роSSийская компания "Газпром" признала, что ей, возможно, придется остановить или отложить строительство "Северного потока - 2".

Напомним, министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свенья Шульце считает, что остановка строительства роSSийско-германского проекта газопровода "Северный поток-2" на нынешнем этапе может повлечь за собой судебные иски.