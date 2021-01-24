Сегодня оккупанты стреляли из пулеметов и гранатометов

Вооруженные формирования РоSSийской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Сегодня оккупанты стреляли из пулеметов и гранатометов
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Сегодня, 24 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вблизи населенного пункта Пески враг дважды открывал огонь в сторону украинских позиций, используя оружие разных видов - подствольный гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, роSSийско-оккупационные войска вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

У населенного пункта Пивденное вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Напомним, 23 января в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

21 января в результате снайперского огня в зоне боевых действий был убит старший матрос Александр Отрепьев.

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