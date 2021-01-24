В здании британского парламента сработала пожарная сигнализация

Сегодня, 24 января, сработала пожарная сигнализация в здании Вестминстерского дворца, где находится британский парламент.

Об этом пишет express.co.uk.

Прохожие сняли на видео черный дым над дворцом.

"Пожарную сигнализацию было слышно вдоль всего Вестминстерского моста, в то же время прохожие снимали дым, который, как это выглядело, поднимался из знаковой достопримечательности Лондона", - говорится в сообщении.

Официальной информации об инциденте нет.

В то же время издание отмечает, что "это произошло всего лишь через несколько дней после того, как депутатов предупредили о необходимости съехать для проведения срочного ремонта здания".

Спонсоры восстановления дворца отметили, что "палаты парламента разваливаются быстрее, чем их можно отремонтировать, при этом затраты на техническое обслуживание быстро растут".

"Мы должны действовать сейчас, чтобы спасти и защитить здание, одно из самых узнаваемых в мире, для будущих поколений", добавили они.

Напомним, в индийском городе Пуна на территории Института сыворотки, специализирующемся на разработке вакцин, вспыхнул масштабный пожар, погибло 5 человек.